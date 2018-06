Predaja ključa

27.6.2018 | 09:55

Dobova - V petek, 15. junija 2018, je bil za učence 9. razreda OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova zadnji šolski dan. Od nas so se poslovili prvo šolsko uro, ko je potekala tradicionalna predaja ključa nam, učencem 8. razreda.

Učenci predmetne stopnje smo se zbrali na šolskem igrišču. Najprej so devetošolci na igrišču tekli krog skupaj s sošolko Milo. To je bila njena želja ob otvoritvi igrišča, saj takrat zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla teči. Nato so sledile naloge, ki smo jih morali izpolnjevati učenci 8.razreda. Seveda so naloge bile pripravljene tako, da jih nismo uspešno opravili in zato so sledile kazenske naloge. Pri tem smo se vsi zabavali, tako mi, ki smo sodelovali, kot tudi gledalci. Zadnja naloga pa je bila iskanje ključa, ki je bil skrit v shrambi šolske kuhinje in smo ga morali najti v 10 minutah, kar nam je tudi uspelo.

Ponosni smo prevzeli ključ in ga bomo skrbno hranili celo naslednje šolsko leto. Hvala devetošolcem za tako zabavni poslovilni program. Vsi skupaj jim želimo veliko uspeha v novih izzivih, ki so pred njimi.

Urša Nakani, 8. a, Foto: Eva Martinčič, 8. a

