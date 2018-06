Najboljši učenci najboljše šole pri županu

27.6.2018 | 10:05

Novo mesto - V ponedeljek, 18. junija, je bil pri županu MO Novo mesto Gregorju Macedoniju tradicionalni sprejem za naj športnike in naj učence osnovnih šol MO Novo mesto in Glasbene šole Marjana Kozine. Z OŠ Center so se ga udeležili Ed Baša, 7. b, naj učenec šole, Lana Dragman, 9. b, naj športnica, in Rok Vidic, 9. a, naj športnik. Spremljali so jih ravnateljica Marta Pavlin, učiteljica matematike Zinka Muhič in učitelj športa Silvo Kopač. Vsak učenec je bil predstavljen z najboljšimi dosežki iztekajočega se šolskega leta. Ker so na poti do uspeha zmogli streti marsikateri trd oreh, jim je župan ponudil izziv biti en dan njegov pomočnik. Našo šolo bo v županovi pisarni zastopal Rok Vidic.

Razglašena je bila tudi najbolj uspešna šola na tekmovanjih iz znanja. Ponovno je najboljša med dobrimi postala naša šola, OŠ Center! Tudi na športnem področju smo se odlično izkazali, saj smo zasedli drugo mesto!

Uspeh OŠ Center je res izjemen. Dosegli smo ga z zagnanim delom učencev pod strokovnim mentorstvom mnogih učiteljev, ki talente prepoznajo in učencem omogočijo, da jih razvijejo. Izjemni dosežki nas vse skupaj spodbujajo in opogumljajo, da gremo samozavestno v naslednje šolsko leto.

Novinarski krožek OŠ Center, Foto: Fotokrožek OŠ Center

Galerija