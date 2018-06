Moja domovina – Poznam tvojo kulturno dediščino?

27.6.2018 | 10:10

Stari trg ob Kolpi - V torek, 12. junija, je v OŠ Zbora odposlancev v Kočevju že osmo leto potekala zaključna prireditev literarnega, likovnega in fotografskega natečaja Moja domovina. V evropskem letu kulturne dediščine so mladi razmišljali, kako poznajo kulturno dediščino svoje domovine.

Na letošnjem vseslovenskem natečaju je ustvarjalo 3500 učencev, na zaključnih prireditvah, ki so potekale na 14 šolah gostiteljicah, pa je bilo nagrajenih 930 sodelujočih. Našo šolo je že tretje leto zapored zelo uspešno predstavljala učenka 9. razreda Lucija Konda. S fotografijo ostankov nekdaj delujočega domačega mlina je sodelovala na fotografskem natečaju, na literarnem, za katerega je prejela priznanje, pa s pesmijo Mlin.

Mlin

Včasih mleli so pšenico

da so kmetice imele za potico.

Kmetje odnesli žito so v mlin,

da domov prinesli

vreče polne so kot brin.

Otroci vsi veseli so bili,

ko od mlinarja žakeljček pšenice so dobili,

mati pa doma z njimi skupaj kruhek so naredili.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi