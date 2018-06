Kriminalisti (spet) v Adrii Mobil

27.6.2018 | 10:15

Bralec je sporočil, da naj bi kriminalisti Adrio obiskali tudi danes, a teh podatkov še nismo uspeli preveriti. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Po naših neuradnih podatkih so kriminalisti včeraj vnovič obiskali novomeško podjetje Adria Mobil. Vprašanja smo naslovili na družbo, od koder so sporočili, da bodo več informacij posredovali kasneje.

Predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija pa je na naše vprašanje odgovoril: »Lahko vam le potrdimo, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada včeraj na podlagi sodne odredbe izvajali preiskave poslovnih in zasebnih prostorov na območju Policijske uprave Novo mesto, kjer so iskali dokaze za utemeljitev kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem kaznivem dejanju.«

Menegalija je še dodal, da so kaznivih dejanj osumljene tri osebe. Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, pa menda znaša okoli 2,5 milijona evrov.

Predkazenski postopek sicer usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so Adrio Mobil obiskali tudi marca leta 2015, ko je potekalo več hišnih preiskav, med drugim tudi na domu generalne direktorice Sonje Gole.

M. Martinović