Na ETrŠ Brežice obeležili Dan državnosti

27.6.2018 | 10:15

Nastopajoči dijaki in njihovi mentorji

Brežice - Zadnji dan pouka smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice preživeli praznično in veselo. Veselili smo se prihajajočih počitnic in s prireditvijo pod naslovom Simboli državnosti obeležili ter počastili praznik Dan državnosti.

Scenarij prireditve, ki ga je pripravil profesor zgodovine Boris Ambrož, je bil zanimiv, zabaven in tudi zelo poučen, saj je predstavil najpomembnejše slovenske simbole skozi čas. Z glasbenimi in literarnimi vložki so dijaki popestrili dogajanje, ravnateljica dr. Mojca Tomažin pa je ob koncu vsem zaželela vesele in sproščene počitnice ter spregovorila tudi o pomenu dobrih medsebojnih odnosov.

Nastopali so dijaki Klara Vodopivec, Ingrid Cizerle, Mihaela Fresl, Tanita Lipar, Erik Hočevar, Anja Roštohar, Lara Kočan, Sara Plevnik in Luka Cerjak, tehniko in mikrofone je skrbel Beno Kunst, njihovi mentorji pa so bili profesorji Patricija Rudolf, Darja Babič Drašler, Mira Starc in Boris Ambrož.

Tekst in foto: Metka Galič

Galerija