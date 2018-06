Nagradni izlet šolskega sklada

27.6.2018 | 10:55

Dobova - V sredo, 20. junija, je šolski sklad OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova organiziral nagradni izlet za učence od 1. do 9. razreda, ki so v tekočem šolskem letu izkazali posebno znanje ter za vse fair play učence.

Z avtobusom smo se ob 12.30 uri odpeljali v Zagreb na ogled Muzeja iluzij in dela mesta. Ko smo prispeli, smo se razdelili v dve skupini. Prva, v kateri so bili učenci od 1. do 6. razreda, je odšla na sprehod po Zagrebu. V drugi skupini so bili učenci iz 7., 8. in 9. razreda, ki so si ogledali najprej muzej. Potem smo se zamenjali. Z nami so se zabavale učiteljice Tamara Ogorevc, Nada Bogovič in knjižničarka Doroteja Lipej.

V muzeju nas je pričakal vodič Luka, ki nas je popeljal v svet iluzij. Muzej ima dve nadstropji. Najprej smo si ogledali prvo, kjer smo videli ogledalo resnice, različne holograme, votel obraz Alberta Einsteina, iluzijski stol in iluzijo skritega telesa. Nato smo šli v drugo nadstropje. Tam smo lahko videli sobo ogledal, obrnjeno sobo, anti-gravitacijsko sobo, ames sobo, luknjo brez dna, slike optične iluzije in velik kalejdoskop. Preizkusili smo se lahko tudi v logičnih igrah in si ogledali iluzijske trike, ki jih je izvajal naš vodič. Seveda smo se lahko tudi slikali in si ustvarili različne nenavadne posnetke.

Po Zagrebu nas je vodila knjižničarka Doroteja Lipej. Najprej smo se povzpeli z vzpenjačo na Gornji grad, kjer smo z vrha opazovali celo mesto s čudovito zagrebško katedralo. Sprehodili smo se mimo hrvaškega parlamenta - Sabora do Trga svetega Marka, kjer smo si ogledali znamenito cerkev Sv. Marka, ki ima na strehi 2 grba. Šli smo še do Kamnitih vrat, kjer smo videli sliko na oltarju. Knjižničarka nam je povedala legendo o tej sliki, ki v velikem požaru l. 1731 edina ni zgorela. Ogledali smo si tudi zid, na katerem je bil upodobljen kemik Slavoljub Penkala, ki je izumil penkalo. Sprehodili smo se še do kipa Josipa Jurja Strossmayerja, nato pa se spustili nazaj v center mesta do Cvjetnega trga, kjer smo se dobili z drugo skupino.

S tem smo zaključili ogled in se odpravili v bljižnji McDonald´s na okrepitev, nato pa nazaj v Dobovo.

Na nagradnem izletu je bilo zanimivo, zabavno in predvsem polno iluzij.

In še nekaj vtisov:

Erika (1. a): Najbolj so mi bili všeč triki s kartami.

Blaž (1. a): Zelo sem užival, ko smo se peljali z vzpenjačo.

Tija (2. a): Najbolj presenečena sem bila, ko sem vstopila v sobo polno ogledal. Povsod sem bila samo jaz.

Nuša (3. a): Všeč mi je bil Muzej iluzij in v njem poševna soba.

Gal (3. a): Všeč mi je bila soba z ogledali. Tam je bilo milijon slik mene.

Nicole (4. a): Najbolj mi je bilo všeč, ko smo prišli v muzej in si ogledali iluzije.

Pina (4. a): V muzeju so me najbolj navdušile tri stvari: soba polna ogledal, poševna soba in mandale, ki so se vrtele.

Julija (4. a): Všeč mi je bil sprehod po Zagrebu, najbolj pa krožnik z mojo glavo v Muzeju iluzij.

Živa (5. a): Najbolj všeč mi je bila poševna soba v muzeju.

Zala (5. a) Zelo všeč mi je bil ogled Zagreba in vožnja z vzpenjačo.

Neli (7. a): Na izletu mi je bilo najbolj všeč v muzeju, ko nam je vodič kazal trike s kartami.

Anja (7. a): Super mi je bilo v muzeju, ker smo lahko poskusili vse iluzije.

Tim B. (7. a): V muzeju mi je bila všeč iluzija s hologramom.

Pina Rožman in Julija Slaček Pavuna, 4. a, Manca Račič in Larisa Gerjovič, 7. a, Urša Nakani, 8. a, Foto: Eva Martinčič, 8. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

