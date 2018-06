Pozdravljeno, poletje!

27.6.2018 | 11:10

Mokronog - V torek, 19. junija, smo se učenke in učenci z zaključno prireditvijo poslovili od šolskega leta in se zazrli počitnicam naproti. Prireditev je bila razgibana, nastopajoči so se predstavili s plesnimi, pevskimi in gibalnimi točkami na temo poletja, brezskrbnosti in prijateljstva.

Kot je zadnjih nekaj let navada, je nastopila večina učencev in v pripravo programa vložila veliko idej, truda in vaje. Ravnateljica Zvonimira Kostrevc in župan Anton Maver sta s priznanji in knjižnimi nagradami nagradila najuspešnejše učenke in učence letošnjega šolskega leta na učnem in športnem področju. Podelila sta tudi srebrna in zlata priznanja s tekmovanj v znanju in z natečajev. Oba sta povzela nekatere pomembne dogodke, ki so zaznamovali iztekajoče se šolsko leto, ter spomnila na novosti, ki učence pričakujejo septembra. Čeprav so bili zadnji dnevi dinamični in naporni, pa nas vse, učence in učitelje, preveva pričakovanje zasluženih počitnic.

OŠ Mokronog