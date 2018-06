Praetorium Latobicorum

27.6.2018 | 11:15

Trebnje - Tudi v letošnjem šolskem letu so se učenci Osnovne šole Trebnje Marcel Barle, Lovro Keržan, Jure Medvešek, Bor Novak in Patrik More izkazali s svojim nastopom na Dnevu Keltov in Rimljanov, ki je potekal v soboto, 16. junija, v okviru Trebanjskega koša. Učenci so skozi kratko dramsko igro obiskovalcem že tretje leto predstavili življenje v rimski postojanki Praetorium Latobicorum, ki se je nekoč nahajala na območju današnjega mesta Trebnje.

Predstavljen je bil izgled in pomen imenovane rimske naselbine. Obiskovalci so lahko izvedeli, da so bili na tem območju naseljeni aktivni in odsluženi rimski vojaki, ki so s svojim delom in življenjem pustili številne sledi. Te ugotovitve so nastale na podlagi arheoloških izkopavanj, ki so nas obogatila s številnimi dragocenimi materialnimi viri iz obdobja rimske kulture.

Z. Simeunić, OŠ Trebnje