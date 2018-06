Previdno ob vračanju klicev na neznane številke

27.6.2018 | 11:40

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Policisti so opozorili na pojav t. i. Wangiri klicev, klic, ki se po prvem zvonjenju prekine. Uporabnik misleč, da gre za običajen zgrešen klic, tega vrne, s tem pa se vzpostavi mednarodni klic, ki se obračuna po mednarodni tarifi. Pri vračanju klicev na tuje številke ljubljanski policisti svetujejo skrajno previdnost, poroča STA.

Klici so bili iz mednarodnega telefonskega sistema in aplikacije Viber usmerjeni na končnega uporabnika slovenskega mobilnega omrežja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija zato uporabnikom svetuje, naj preden vrnejo zgrešeni klic preverijo, ali jim je številka znana. Če gre za daljšo številko iz mednarodnega telefonskega sistema, svetujejo skrajno previdnost pri vračanju klicev, so navedli.

Policiste je na ta pojav opozoril eden izmed slovenskih operaterjev.

M. Ž.