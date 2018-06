Glavni trg: Delavci nestrokovni, inšpekcije pa nič?

27.6.2018 | 12:45

Sitarjeva je odzivu priložila več fotografij izkopov pred njeno hišo na Glavnem trgu 22, pa tudi dva posnetka izkopov pred objektom, kjer je deloval Muller. Odziv je vseboval tudi e-pošto Jurija Kobeta iz Atelier arhitekti, v kateri piše, da se morajo izkopi izvajati pod kotom 45 st., in pa mnenje izvedenke gradbene stroke Marije Starc, iz katerega izhaja da "polaganje kabelske kanalizacije brez ojačitve temeljev ni dopustno".

Novo mesto - Na spletnih straneh Dolenjskega lista smo nedavno poročali, da so lastniki nekaterih hiš na Glavnem trgu delavcem CGP preprečili izkopavanja ob hišah, ki jih izvajajo zaradi novih kanalizacijskih priključkov ter zaključnega tlakovanja.

V zadnji tiskani izdaji časopisa smo poleg njihovih opažanj objavili še podrobnejša pojasnila MO Novo mesto. Če povzamemo, so iz rotovža sporočili, da so za sanacije svojih objektov odgovorni lastniki sami in da jih občina ne bo oz. niti ne sme financirati.

Na članek se je danes odzvala solastnica hiše na Glavnem trgu 22 Tatjana Sitar, ki tokrat podrobneje in tudi s fotografijami dokazuje, da so – kot trdi – delavci CGP posegli v zasebno lastnino in da bi pred nadaljevanjem del morali zadevo sanirati. »Globina odkopov pri nižje ležečih hišah doslej ni bila le 20 cm. Na priloženih fotografijah je moč premeriti npr. globino odkopa pri stavbi Müller, in sicer je bila 50 cm in več. Skoraj ob vsaki hiši so bili vgrajeni v neposredno bližino veliki jaški in zanje izvršeni odkopi v globino cca enega metra. Večina odkopov pa je bila izvedena vertikalno v liniji zidu, čeprav to po priloženem elektronskem pismu arhitekta prof. Jurija Kobeta ni pravilno in bi se morali izvajati največ pod kotom 45 stopinj. CGP je torej izvedel več nestrokovnih in za nastanek škode nevarnih odkopov. ZVKDS in inšpekciji pa se delajo kot da nič ne vidijo,« je med drugim zapisala Sitarjeva.

Njen odziv si lahko v celoti preberete v priponki spodaj, prav tako prejšnje podrobnejše odgovore MO Novo mesto, ki so bili povzeti v aktualni tiskani izdaji.

M. Martinović