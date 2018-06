Vijugal po vozišču

Okoli 22. ure so bili novomeški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Novem mestu vijugal po vozišču. 57-letnega voznika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in še brez vozniške

Policisti PP Krško so sinoči nekaj po 20. uri med kontrolo prometa v Senovem ustavili voznika Daewoo matiza. Med postopkom so ugotovili, da 57-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola, saj je v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob štiri akumulatorje in vlečno sedlo

Z dvorišča podjetja v Krškem je med petkom in torkom nekdo odnesel štiri akumulatorje in vlečno sedlo. Podjetje je oškodovano za 1200 evrov.

Ukradel denar in nakit

V Črnomlju je med soboto in torkom neznanec skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in nakit. Lastnico je oškodoval za 800 evrov.

Vlomil v hišo

Na Raki na območju Krškega je okoli 22. ure nepridiprav izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

17 tujcev nelegalno čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Butoraja, Adlešičev, Božakovega in Metlike izsledili in prijeli tri državljane Bangladeša, dva državljana Albanije, sedem državljanov Pakistana, tri državljane Irana, državljana Alžirije in državljana Mjanmara, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Štiri tujce so odpeljali v azilni dom, policijski postopki z ostalimi pa še niso zaključeni.

