Zapojmo in zaplešimo v poletje

27.6.2018 | 12:40

Krško - V četrtek, 21. junija, se je v športni dvorani ob 18. uri izvedla prireditev Zapojmo in zaplešimo v poletje. Predstavili so se vsi šolski pevski zbori in poskrbeli, da so naša ušesa zapolnile živahne in nežne melodije. Med vsakim pevskim zborom pa so nastopile tudi plesne točke, ki so poskrbele, da v dvorani ni bilo dolgčas in jo zamajale v ritmih latino, pop in hip hop glasbe.

Program sta pripravili učiteljica Damjana Mlakar, ki je za nastop pripravila pevske zbore in jim tudi dirigirala, ter učiteljica Nina Trantura, ki je pripravila plesne točke. Seveda pa ni šolske prireditve brez govora ravnateljice. Za konec so pa skupaj stopili vsi pevski zbori in zapeli Dan ljubezni, ki jo je v originalu izvajala skupina Pepel in kri.

Tjaša Mavsar, 8. a, OŠ Jurija Dalmatina Krško

