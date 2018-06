Operetna vojna je ponižujoč izraz; Vztrajajo 26 let, a še niso na svojem

27.6.2018 | 19:40

Ob svetovnem dnevu beguncev po Sloveniji potekajo pogovori o begunski problematiki. Eden izmed njih je bil tudi v Beli krajini, kjer je problematika pereča. Na pogovoru so prisotni spraševali, če se morajo česa bati. Na policiji zatrjujejo, da bodo storili vse, da bo lokalno prebivalstvo varno. So delovni migranti še večja grožnja kot begunci? Odgovore na številna izpostavljena vprašanja preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Ob minulem prazniku, dnevu državnosti, smo obiskali nekaj slovesnosti, na katerih so se govorniki in prisotni med drugim poklonili spominu na umrle osamosvojitelje. Na eni od njih je Miha Molan, avtor knjige Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih ter nekdanji direktor uprave za notranje zadeve Krško, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in predsednik zveze veteranskih policijskih društev Sever, za skrajno ponižujoče za vse, ki so sodelovali v osamosvajanju Slovenije, označil opazke »vikend vojna«, »operetna vojna« itn. »Tako lahko govorijo le tisti, ki niso občutili bolečine ob izgubi moža, očeta, sina, prijatelja, znanca ali soborca ali so varno v zapečku čakali izid,« je rekel.

Letos mineva 26 let, odkar družina Grubačevič v Češči vasi vodi konjeniški center. Koliko otrok se je v tem času tam naučilo jahati, je nemogoče izračunati. A oče Branko ob podpori družine vztraja, čeprav mu v vseh teh letih z državo ali lokalno skupnostjo ni uspelo doseči dogovora o njihovem statusu in je tako njihova prihodnost še vedno negotova. Obširno zgodbo preberite v Dolenjskem listu, vašem najboljšem četrtkovem prijatelju.