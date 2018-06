Črnomaljska občina prejela preko 1500 vlog za prijavo škode po toči

27.6.2018 | 15:00

Uničujoče neurje s točo je del Črnomlja prizadelo 8. junija. (Foto: M.B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - Na črnomaljski občini, kjer so pred 14 dnevi začeli zbiranje vlog za prijavo škode na stavbah po nedavnem močnem neurju s točo, so v predpisanem roku prejeli več kot 1500 vlog, upoštevali pa bodo tudi zakasnele vloge in vse nemudoma začeli vnašati v spletno aplikacijo sistema za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje, poroča STA.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je povedala, da število vlog predstavlja tudi število poškodovanih objektov v občini in da bodo zbrane podatke nemudoma začeli vnašati v spletno aplikacijo AJDA. Na temelju teh bo nato državna komisija za ocenjevanje škode pripravila končno oceno škode in jo poslala v potrditev vladi. Ta jo bo potrdila, če škoda presega 0,3 promila prihodkov državnega proračuna in pristojnemu ministrstvu naložila, da pripravi program odprave posledic. Dozdajšnja ocena skupne škode v Občini Črnomelj presega 20 milijonov evrov, njen končni znesek pa bo znan predvidoma konec julija.

Glede poteka sanacije je županja pristavila, da so že veliko postorili, veliko dela pa jih še čaka. Vse poškodovane hiše in druge objekte so sicer gasilci začasno zaščitili s prekrivno folijo, zasebniki pa se pri prekrivanju poškodovanih streh s kritino soočajo predvsem z omejenim številom krovcev.

Ocenjevanje škode na terenu zavarovalnice in posebna komisija še niso končali, najbolj socialno ogroženim pa s svojo pomočjo pomagajo Rdeči križ, Karitas, območna gasilska zveza in občina, je po poročanju STA povedala Čemas Stjepanovičeva.

Na poziv civilne zaščite je posledice neurja v Črnomlju pomagala odpravljati tudi Slovenska vojska. Po njenih podatkih je med 16. in 21. junijem v Črnomlju pomagalo 50 vojakov z deset tovornimi vozili ter s prekucnikom in rovokopačem z vozniki. Vojaki so opravili skupaj skoraj 2400 delovnih ur. Pomagali so predvsem pri popravilu streh in čiščenju ter odvozu različnega materiala, ki ga je uničila toča, še navajajo.

M. Ž.