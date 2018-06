Na dnevu fakultete za energetiko najuspešnejšim podelili priznanja

27.6.2018 | 17:15

Prejemniki priznanj in zahval z dekanom Fakultete za energetiko red.prof.dr. Bojanom Štumbergerjem. (Foto: Fakulteta za energetiko)

Krško - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru na današnji slovesnosti v prostorih Mestnega muzeja Krško obeležila dan Fakultete za energetiko. Na slovesnosti so prisotne poleg gostitelja red. prof. dr. Bojana Štumbergerja, nagovorili tudi podžupanja Občine Krško Nuša Somrak, predstavnik Mestne občine Velenje doc. dr. Franc Žerdin ter prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Boštjan Krošelj, so sporočili iz omenjene fakultete.

Dekan je podelil tudi priznanja najuspešnejšim študentom in zaposlenim ter zahvale posameznikom in organizacijam, ki so se s svojim osebnim prispevkom v letu 2017 še posebej izkazali.

Letošnji prejemniki priznanj so: Boštjan Krošelj, najuspešnejši študent visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika v letu 2017 in hkrati tudi nagrajenec za raziskovalne dosežke na razpisu Trajnostna energija 017; Mitja Garmut, najuspešnejši študent univerzitetnega študijskega programa Energetika v letu 2017; Žiga Papić, najuspešnejši študent magistrskega študijskega programa Energetika v letu 2017 in izr. prof. dr. Sebastijan Seme, najuspešnejši raziskovalec Fakultete za energetiko v letih 2016 in 2017.

Kot so še zapisali v sporočilu, se je fakulteta za sodelovanje in pomoč v lanskem latu zahvalila asistentu fakultete Simonu Marčiču za športne uspehe in krepitev prepoznavnosti fakultete, Goranu Arsenijeviću za sodelovanje pri promocijskih aktivnostih v tujini, Alenu Krošlju in Gregorju Venigerju za uspešno izvajanje funkcije prodekanov za študentske zadeve ter družbi GEN energija za pomoč pri zagotavljanju materialnih pogojev za delo in razvoj fakultete.