Kljub oživljanju oseba umrla

27.6.2018 | 18:30

Iz Zdravstvenega doma Trebnje so ob 8.42 zaprosili za pomoč prvih posredovalcev v Orlaki v občini Trebnje. Prvi posredovalci AED Log - Sela Šumberk so neodzivno osebo oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so s postopki oživljanja nadaljevali. Žal je oseba na kraju dogodka umrla.

Veter podrl drevo, to padlo na vozilo in streho

V Čatežu pod Zaplazom v občini Trebnje je ob 14.21 ob pokopališču veter podrl drevo, ki je padlo na parkirano manjše tovorno vozilo in bližnjo streho objekta. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so drevo razžagali in odstranili. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Trebnje, vendar pomoč ni bila potrebna. Poškodovanih oseb ni bilo.

Podrto drevo oviralo promet

Podrto drevo pa je ob 12.30 oviralo promet na cesti Brestanica–Anže v Stolovniku v občini Krško. Odstranili so ga dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Nalet avtomobila in kombija

2Na cesti Mirna – Trebnje pri odcepu za Dol pri Trebnjem je ob 13.24 prišlo do naleta osebnega in kombiniranega vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, stabilizirali osebno vozilo v jarku in omogočili iznos poškodovane osebe, ki so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ter osebno vozilo izvlekli iz jarka.

Zagorela napa

V Vrtni ulici v Črnomlju je ob 14.26 v kuhinji stanovanjske hiše zagorela napa nad štedilnikom. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili, odstranili ožgano napo in omarico, s termo kamero pregledali okolico požara in prezračili prostore hiše.

Bojazen samovžiga bal sena

V Ulici 21.oktobra v Črnomlju so ob 15. uri gasilci PGD Črnomelj s termo kamero pregledali velike bale sena zložene ob gospodarskem objektu, zaradi možnosti nastanka samovžiga. Ugotovili so, da trenutno ni nevarnosti.

M. Ž.