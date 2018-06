Pojasnilo Adrie Mobil glede preiskave kriminalistov

27.6.2018 | 20:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Dopoldne smo poročali, da so včeraj kriminalisti obiskali novomeško podjetje Adria Mobil. V zvezi s tem je uprava družbe na spletni strani Ljubljanske borze na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze objavila obvestilo, ki ga objavljamo v celoti.

»Predstavniki NPU so na sedežu družb Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto, AMH, d.d. in Protej, d.o.o. v Novem mestu včeraj ponovno opravili preiskavo zaradi suma zlorabe položaja v zadevi nakupa poslovnega deleža družbe Protej, d.o.o. v obdobju 2011/2012. Preiskava je potekala tudi na domu generalne direktorice. Pri tem ni bila pridržana nobena oseba, preiskava v Adrii Mobil, d. o. o., pa ni ovirala neposredni proizvodni proces, ki je potekal kot običajno. Delo v režijskih službah, ki so neposredno povezane s proizvodnim procesom, je bilo opravljeno ob prisotnosti uradnih oseb. Poslovanje in delo v družbi poteka danes po ustaljenih tirih.«

M. Ž.