Gorele bale slame

28.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.59 uri so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorele bale slame. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pogasili osem gorečih bal slame in požar strnišča na površini približno dvesto kvadratnih metrov.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Blanca v naselju Blanca, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK 2003, TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Spodnje Pijavško danes med 8:15 in 10:30 uro, na območju TP Gornje Pijavško med 11:00 in 13:30 uro, na območju TP Čela izvod Zgornja Pohanca med 8:00 in 10:00 uro med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Veliki Podlog 2 med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Štrit med 8:15 in 09:30 uro, na območju TP Štrit Dule, med 09:45 in 11:40 uro, na območju TP Zaboršt, Zaboršt Stara Bučka med 11:50 in 14:00 uro.

Branko
Bale so se vžgale same, ali ima kaj veze bližina Kerinovega Grma?