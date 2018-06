Dolnja Stara vas bolj urejena in varna

28.6.2018 | 08:15

Prerez traku: direktorja podjetja Flopin Bojan Florjančič, Jože Kapler in Jožica Lindič. Škarje jim je podal mali Žan Hočevar.

Dolnja Stara vas - Včeraj popoldne so ob občinskem prazniku Knobleharjevo namenu predali pomembne investicije v Dolnji Stari vasi: izgradnjo novega cevovoda v okviru Hidravličnih izboljšav, obnovo okrog petsto metrov občinske ceste od regionalne ceste pri bencinski črpalki v vas, ter novo javno razsvetljavo - v zgornjem delu vasi so jo že imeli, sedaj pa luči svetijo povsod. Obnovo ceste je izvedlo novomeško podjetje Flopin, za javno razsvetljavo je poskrbelo podjetje Utrip. Pridobitve je blagoslovil domači župnik Tone Dular.

Gorjanski spev

Sanacijo ceste, ki je posledica del izgradnje vodovodnega sistema, je v celoti zagotovila Občina Škocjan, vodovodni krak je financiran iz občinskega in državnega proračuna, pri javni razsvetljavi pa so se angažirali tudi vaščani s svojimi prispevki. Le z občinskim denarjem te pridobitve še ne bi bilo.

Jožica Lindič

»Vas postaja vse lepša, bolj urejena, predvsem pa varna. Vsem skupaj iskrena hvala, še posebej pa Jožetu Deželanu in Lojzetu Luzarju, ki sta vedno konstruktivno pristopila k vsem akcijam,« je na otvoritvi dejala vaščanka Jožica Lindič, ki je bila glavna pri organizaciji, ter je tudi občinska svetnica. Posebno zahvalo je izrekla občini Škocjan, županu Jožetu Kaplerju ter občinski upravi in Zvonku Petelinu, ki je na občini odgovoren za komunalne zadeve in investicije, pa tudi občinskim svetnikom, da so razumeli potrebe vaščanov in njihove projekte potrdili v proračunu.

Veselje na otvoritvi - Joža Miklič je na ples povabila župana Jožeta Kaplerja.

Župan Jože Kapler je dejal, da bi Dolnji Staro vas zdaj lahko imenovali kar kot Dolnjo Novo vas, tako je urejena. Omenil je pomen zagotovitve zdrave pitne vode in boljše požarne varnosti. »Praksa, ki jo imamo, da k investiciji pristopijo tudi občani, se kaže kot dobra,« je dejal.

V nedeljo otvoritev v Zloganjah

Občina je za pridobitve v Dolnji Stari vasi namenila okrog 95 tisoč evrov, za Zloganje, kjer bodo v nedeljo ob 12. uri predali namenu ravno tako nov vodovod v okviru hidravličnih izboljšav in obnovljeno cesto - tudi tu je bila v slabem stanju zaradi del z vodovodom, pa okrog 250 tisoč evrov. Tam gre za daljšo traso ceste, okrog 1.200 metrov.

Za zapravljivčkom po novi cesti

Prireditev v Dolnji Stari vasi, ki jo je vodila Barbara Hočevar, so popestrili pevci Gorjanskega speva ter domači muzikantje, vaščanka Joža Miklič, vesela novih pridobitev, pa je po novi cesti z veseljem zaplesala z županom Kaplerjem, in se vsem, zlasti Jožici Lindič, zahvalila za trud. Pomembni gostje so se potem z zapravljivčkom po novi cesti odpeljali v vas, kjer so se z vaščani poveseli ob dobrotah, ki so jih pripravili.

Besedilo in foto: L. Markelj

