Pijan povzročil nesrečo

28.6.2018 | 11:35

Foto: arhiv DL

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči na parkirišču v Novem mestu. Ugotovili so, da je 53-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 47-letnega voznika. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligramov alkohola so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob kosilnico in motokultivator

V noči na sredo je na Otočcu nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši ter odnesel kosilnico in motokultivator. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Vlomil v gostilno

V Žužemberku je danes ponoči neznanec skozi vrata terase vlomil v gostinski lokal ter odnesel denar in tobačne izdelke. Škode je za okoli 2000 evrov.

Nedovoljeno čez mejo 15 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Tanče gore, Bojancev, Vinice in Črnomlja izsledili in prijeli 12 državljanov Pakistana in tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.

dober-man Vlomi na Otočcu in okolici se kar vrstijo in so si precej podobni. Večinoma gre za krajo sorazmerno velikih, težkih in tudi dragih kosov orodja in še kakšna blagajna vmes. Prepričan sem, da ti strahopetni vlomilci niso od daleč, ker zelo dobro poznajo "teren" in celo objekte. Nakradene predmete zagotovo, vsaj krajši čas, tudi nekje skladiščijo. Pričakoval bi, da policija določi najbolj verjetne lokacije in jih preveri. Sam za preventivo v svoj gospodarski objekt ponoči zapiram psa, ki se praviloma ne meni veliko za človekove pravice.