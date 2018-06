Poklonili so se Jerneju Molanu

28.6.2018 | 14:45

Intervencijski vod teritorialne obrambe Brežice pod poveljstvom Antona Marolta (levo) se je poklonil Jerneju Molanu, ki je bil pripadnik te enote. (Foto: M. L.)

O Jerneju Molanu je govoril brežiški župan Ivan Molan. /Foto: M. L.)

Gasilski pihalni orkester Loče (Foto: M. L.)

Včerajšnja častna straža Slovenske vojske pri spomeniku v Rigoncah (Foto: M. L.)

Rigonce - Z včerajšnjo slovesnostjo pri spomeniku v Rigoncah so ob dnevu državnosti in sedemindvajsetletnici samostojnosti Slovenije obudili spomin na prvi spopad brežiške teritorialne obrambe z jugoslovansko armado, v katerem je izgubil življenje Jernej Molan, pripadnik intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice.

»Jerneja Molana vsi najbližji in prijatelji opisujejo kot dobrega človeka in človeka dejanj, ki je bil vedno pripravljene priskočiti na pomoč. Športnik po duši je svoj prosti čas preživljal z družino in prijatelji na različnih športnih dejavnostih, na smučeh, nogometnem in teniškem igrišču. Z iskrenim navdušenjem je navijal za Rokometni klub Brežice in spremljal nogomet. V spominu vseh, ki so ga poznali, je ostal za vedno isti — družaben mož, dober oče, iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, prostovoljni gasilec, sosed, soborec. Preprosto kot nekdo, čigar žrtev za domovino je pustila praznino v domači hiši, med prijatelji, v domačem kraju,« je na sinočnji spominski slovesnosti rekel brežiški župan Ivan Molan.

Z odločitvijo za svojo državo smo Slovenci po županovih besedah želeli vzpostaviti nov, demokratični, sistem, v katerem ljudi ne bodo ločevali po verskih in političnih prepričanjih in ki bo zagotavljal svobodo govora in enakost pred zakonom. »Pričakovali smo, da bo v večstrankarskem sistemu drugače, da se bomo rešili vladavine elite, ki se je oblikovala v vedno istih političnih krogih. Prizadevali smo si za pravično državo, boljšo od nekdanjega režima. V tistih dneh smo si bili enotni, da je edini način, da Slovenci preživimo in napredujemo, pot samostojnosti in samoodločanja. Danes, po sedemindvajsetih letih samostojnosti, smo lahko zadovoljni s številnimi stvarmi, z drugimi pač ne. V času samostojne države se je razvijala in napredovala tudi naša občina,« je rekel Molan in naštel vrsto lokalnih razvojnih dosežkov.

V Brežicah sodelujemo, je rekel župan, ki je za primer navedel preseganje različnih političnih interesov v občinskem svetu, ko gre za koristi vseh prebivalcev. Molan želi, da bi se po Brežicah v tem zgledovala tudi država. Toda Slovenija po njegovem še močno zaostaja za politično kulturo sodobnih demokratičnih držav in politika izključevanja je v državi močnejša od sodelovanja. »Žalosti me, da je po sedemindvajsetih letih še vedno bolj pomembno, kdo je predlagal rešitev, kot kakšna je kakovost rešitve,« je rekel Molan.

Volilni sistem ne omogoča izvolitve ljudi, ki bi jih volivci želeli izbrati, o marsičem še odloča le peščica ljudi, nekdanje skupno premoženje so si prilastili ljudje, ki ga niso ustvarjali, zato do njega ne čutijo odgovornosti in z njim ravnajo kot s plenom, je rekel župan.

Z glasbo je slovesnost pospremil Gasilski pihalni orkester Loče, pel je Mešani pevski zbor kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Spored sta povezovala in vanj dodala recitacije Bojana Zevnik in Darko Ferlan.

Pri spomeniku, ki zaznamuje omenjene dogodke iz leta 1991 v Rigoncah, so se Jerneju Molanu v navzočnosti članov njegove družine poklonili pripadniki intervencijskega voda pod vodstvom poveljnika Antona Marolta ter predstavniki občine, veteranov vojne za Slovenijo, združenja borcev za vrednote NOB, združenja Sever in združenja slovenskih častnikov.

M. L.

