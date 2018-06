Danes naj bi deložirali umetnike iz Sokolskega doma. Zadevo ustavilo sodišče

28.6.2018 | 12:05

Sebastjan Šeremet oktobra 2016 ob neuspešni "primopredaji objekta" - občina je tedaj zamenjala ključavnico, uporabniki Sokolskega doma pa so se od znotraj zabarikadirali, da bi - kot so pojasnili - zaščitili svoje umetnine v domu, saj so ostali brez ključev. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - »Danes naj bi bili deložirani. Pismo je bilo zataknjeno za vrata, osebne vročitve ni bilo. Občini, izvršitelju in sodišču smo odgovorili, da mečejo ven Društvo za kulturno osveščanje, ki ne obstaja več. Niso pa o tem obvestili vse ostale uporabnike in dvomim, da sploh vedo, kdo so še ostali uporabniki v hiši,« je za danes načrtovano deložacijo komentiral Sebastjan Šeremet.

Skupaj s še okoli desetimi podporniki se je zabarikadiral v Narodnem domu, kjer je tako on kot več ostalih umetnikov, ljubiteljskih slikarjev, pesnikov in glasbenikov ustvarjalo vrsto let in po lastnih zmožnostih tudi vzdrževalo objekt. A, kot je znano, se je občina odločila, da bo delno sanirala streho propadajočega objekta, za kar bi ta - po njihovem vztrajanju - moral biti povsem izpraznjen, občinskim pozivom po izselitvi pa so uporabniki uprli. Zato je občina konec leta 2016 vložila tožbo za izpraznitev, sodišče je odločilo v prid MO Novo mesto kot lastnice objekta, sodba o izpraznitvi pa je postala pravnomočna konec lanskega leta.

Od tedaj se nič kaj veliko ni spremenilo, Šeremet je skupaj z nekaj člani Avtonomne kulturne cone Sokolc ostal v objektu, čeprav so jim v zimskem času izklopili tako vodo kot električno energijo, za katero je vrsto let račune plačevala prav občina po sklepu prejšnjega župana Alojzija Muhiča, ki ga je sedanji župan Gregor Macedoni preklical.

»Iščemo rešitve, kam naprej. Ampak ne moremo v tako hitrem času in brez pomoči,« je danes še povedal Šeremet in dodal: »Ampak ne gremo ven, ne na tak način in s takšnim odnosom! Vsaj mi ne!« Ena zadnjih javnih prireditev v Sokolskem domu je bilo odprtje razstave 'Umetnost, ki je ni' ob letošnjem kulturnem prazniku 8. februarja.

Vprašanja o tem, zakaj deložacije sodnega izvršitelja Nikole Trifunoviča ob 11. uri, kot je bila napovedana, ni bilo, smo naslovili tudi na MO Novo mesto.

Dopolnjena objava ob 14:15:

Z MO Novo mesto smo prejeli naslednji odgovor: "Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Novem mestu nas je izvršitelj obvestil, da je za dne 28. 6. 2018 ob 11. uri predvidena deložacija Društva za kulturno osveščanje, ki je delovalo v Narodnem domu. Dan pred predvideno deložacijo smo prejeli obvestilo izvršitelja, na dan deložacije pa tudi sklep Okrajnega sodišča v Novem mestu, da se izvršilni postopek zoper Društvo za kulturno osveščanje ustavi, ker je imenovano društvo bilo izbrisano iz sodnega registra."

M. M.

