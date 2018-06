DM podarja semena za oživitev vrtičkov po junijski ujmi

28.6.2018 | 20:45

Vir fotografije: podjetje dm

Novo mesto, Krško, Črnomelj - Pri podjetju dm bodo posameznikom, ki jih je prizadela junijska vremenska ujma, podarili 36.500 vrečk 28 različnih sort zelenjave in cvetlic za vrtičke v vrednosti 21.000 evrov.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so junijska neurja uničila nemalo obdelovalnih površin in ob pridelek spravila številne. Njihovo stisko razumejo, zato jim želijo pomagati po svojih najboljših močeh. Da bi oživeli čim več poškodovanih vrtičkov, so se odločili za donacijo semen prebivalcem tistih krajev, v katerih je toča povzročila največ težav – v Beli krajini, na Dolenjskem in v Prekmurju.

V izbranih dm prodajalnah, med drugimi v vseh treh novomeških pa v svojih trgovinah v Trebnjem, Črnomlju, Krškem, Brežicah in Sevnici, bodo razdelili 36.500 vrečk 28 različnih sort zelenjave in cvetlic.

Tina Bone Kovačič, prokuristka dm drogerie markt Slovenija, je ob tem povedala: »Zavedamo se, da so marsikateri posamezniki ostali brez številnih pridelkov, zato smo se odločili, da jim darujemo semena in na ta način pripomoremo k premagovanju stiske, ki je posledica preteklih neurij. Vse tiste, ki jim je neurje povzročilo kakršnokoli škodo, vabimo v izbrane prodajalne, v katerih bodo prejeli semena in tako oživili svoje vrtove. Tako se bodo lahko v kratkem, kljub težavam zaradi vremenskih razmer, veselili svojih pridelkov.«

Seznam prodajaln, v katerih so na voljo semena, in preostale informacije so objavili tudi na svojih spletnih straneh.

M. M.