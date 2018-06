Od jutri cesta le za kolesarje in pešce

28.6.2018 | 20:00

Od priključka na bivšo hitro cesto pod bencinsko črpalko na Otočcu že stojijo znaki. (Foto: M. Ž.)

Otočec - Kot je bilo načrtovano, so se v teh dneh končala dela na cesti Gorenje Kronovo–Lešnica, ki bo v večini od jutri dalje namenjena kolesarjem in pešcem, so sporočili iz novomeške občinske uprave.

Cesta od pokopališča na Otočcu do gradu Otočec bo za motorni promet v celoti zaprta, omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega, razen za lastnike dveh parcel na tem območju.

Gre za nadaljevanje akcijskega načrta za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega na Mestni občini Novo mesto izboljšujejo kolesarske in pešpoti in jih povezujejo v zaključene funkcionalne enote, so še dodali.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Brezno Ja kdo pa je toliko nor, da se sprehaja po žgočem asfaltu.... Mar bi s tem asfaltom pokrpali ceste v občini. 3m nazaj Oceni Kolesar Čestitke! Preglej samo prijavljene komentatorje