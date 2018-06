V Podgori se je prevrnila

28.6.2018 | 20:35

Novo mesto - Ob 5.44 se je pri naselju Podgora v občini Straža prevrnila voznica z osebnim vozilom. Voznica se je v nesreči poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter jo odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Ob 16.20 je v naselju Dvorce v občini Brežice zagorel čebelnjak. Gasilci PGD Cerina in Sobenja vas so zavarovali kraj dogodka in čebelnjak pogasili.