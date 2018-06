Lana Zrinjanin postala Agata

29.6.2018 | 08:00

Lana Zrinjanin je v Lenartu dosegla dve zmagi.

Šentjernej, Lenart - Konjeniško društvo Slovenske gorice Lenart je pred nekaj dnevi organiziralo edine kasaške dirke v letošnji sezoni. Osrednje točke sporeda so bile dirka za Pokal Rudolfa Maistra, Pokal Agata in Memorial Jožeta Herzoga. Za Klub za konjski šport Šentjernej je nastopilo 13 kasačev in njihovih voznikov in kot sporoča Rok Hočevar, je med njimi Lana Zrinjanin slavila dvojno zmago.

V 1. točki sporeda je nastopilo kar pet šentjernejskih konj. Med njimi sta se najbolje znašla Sky iz hleva Rumpret in Marko Gorenc, ki sta osvojila drugo mesto s kilometrskim časom 1.25,5 na razdalji 2100 metrov.

V 2. točki sporeda so nastopile tri šentjernejske voznice, ki so dobro zmešale štrene moški konkurenci. Prvo zmago v karieri je osvojila Loving Lolo na vajetih Lane Zrinjanin s kilometrskim časom 1.21,5 na razdalji 2100 metrov. Tretje mesto sta si privozila Concord Jet in Anja Medle s časom 1.21,8. Peto mesto je pripadlo Vanili RG in Vesni Šuštaršič.

Dirko za Pokal Rudolfa Maistra je osvojil odličen Didier Bleu in Darja T. Dolinšek iz KK Stožice Ljubljana. Z doseženim kilometrskim časom 1.15,4 sta postavila tudi nov rekord hipodroma v Lenartu.

Že osmo leto zapored v Lenartu organizirajo dirko za Pokal Agate, rezervirano samo za voznice. Z nazivom Agata se je tokrat prvič okronala članica Kluba za konjski šport Šentjernej Lana Zrinjanin. Svojega varovanca Gingersnapa je pripeljala do najvišje stopničke s kilometrskim časom 1.18,1 na razdalji 1700 metrov. Takoj za njo sta se z enakim časom uvrstili Rucoea Spritz lastnika Andreja Simončiča in Darja T. Dolinšek. Tretja sta bila Iztok BE (KK Posavje Krško) in Vesna Šuštaršič s časom 1.18,8.

V 6. točki sporeda so nastopile francoske kobile, med njimi tudi Carlina Beco (hlev Judež), ki je z voznikom Vitom Šadlom osvojila drugo mesto s kilometrskim časom 1.18,9 na razdalji 2100 metrov.

V Memorialu Jožeta Hercoga je slavila dvakratna letošnja zmagovalka Fauna V na vajetih Branka Seršena iz KK Ljutomer.

L. M., foto: Vesna Šuštaršič