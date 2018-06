Na streho in nazaj na kolesa

29.6.2018 | 07:00

Včeraj ob 10.18 uri je na cesti Novo mesto-Kočevje pri naselju Smuka voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste, se prevrnil na streho in nazaj na kolesa ter obstal pod cestiščem. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč reševalcem in policistom. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v ZD Novo mesto.

Iztekalo olje

Ob 12.04 so na parkirišču podjetja ob Gasilski cesti v Grosupljem gasilci PGD Grosuplje z absorbentom posuli po izteklem hidravličnem olju na površini šestih kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Žagarci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 7.30 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 7.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce na področju nadzorništva Mokronog, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 8.30 na območju TP Šentrupert, Ravnik, Apnenik, Okrog, Škrljevo, Škrljevo vas, Poštaje OC, Šentrupert vas, Šentrupert Agrostroj, Šentrupert šola, Vrh Šentrupert, Sela Hom, Šentrupert obrtna cona, Šentrupert OC Frelih, Frelih Šentrupert 2, Frelih Šentrupert 3, Hom, Hom vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava za področje nadzorništva Brežice na območju TP Gornji Šentlenart izvod smer Trebež med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.