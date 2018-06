Nov Don Donov proizvodni obrat v Črni gori

29.6.2018 | 09:05

Z novinarske konference ob otvoritvi (Foto: Don Don)

Metlika, Grosuplje

Skupina Don Don, ki ima sedež v Metliki, saj sta ustanovitelja začetnega podjetja in tudi lastnika brat in sestra Aleš Mozetič in Alenka Mozetič Zavrl, je vložila 2 milijona evrov v nov proizvodni obrat v črnogorskem Danilovgradu.

Kot so včeraj sporočili iz družbe, bodo vsak dan pekli 30 ton kruha in pekovskih izdelkov ter oskrbovali celoten črnogorski trg. V novem obratu, ki bo zaposloval 50 delavcev, bodo izdelovali sveže in pakirane vrste kruha ter sveže pekovsko pecivo.

»Nova pekarna kruha in peciva je prva pekarska proizvodnja v Danilovgradu. Pomembna je za razvoj mesta, ne samo kot nova naložba ampak tudi kot začetek neke industrije, ki ima veliko možnosti za razvoj v prihodnosti,« je pomen novega proizvodnega obrata opisal župan mesta Branislav Brano Đuranović.

Podjetje je v zadnjih desetih letih v Črni gori prisotno s programom zamrznjenega peciva in polpečenih izdelkov, od lanskega leta pa še s toastom Tvojih5minut. »Črna Gora je pomemben trg, kjer bo Don Don ponudil še kakovostno in bogato ponudbo kruha in pekovskih izdelkov. Črna Gora nam predstavlja izziv, saj nas potrošniki še ne prepoznajo,« sporočajo iz podjetja, ki to dejstvo jemlje za izziv.

V več kot dveh desetletjih poslovanja je podjetje slovensko podjetje Don Don, ki posluje v pekarski industriji v vseh državah bivše Jugoslavije, postalo regionalni vodja v pekarski industriji. »Jasna vizija, razvojni načrt, kakovost, inovativnost in prilagajanje zahtevam trga so podjetje naredili vodilno na Balkanu,« so prepričani.

B. D. G.