Danes se začenja kolesarska dirka Po Dolenjski

29.6.2018 | 12:10

Fotografija je ilustrativna (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Z etapo na Bazo 20, ki bo ob 17. uri, se danes začenja 1. mednarodna tridnevna etapna kolesarska dirka Po Dolenjski za mlade kolesarke in kolesarje od 12. do 17. leta. Pripravlja jo Kolesarski klub Adria Mobil v sodelovanju z občinami Dolenjske Toplice, Kostanjevica in Novo mesto.

Dirka, na kateri bodo nastopili mladi iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in iz najboljših slovenskih klubov, se bo nadaljevala jutri ob 13. uri s krožno dirko po kostanjeviškem otoku, v nedeljo pa bo se ob 10. uri začela še krožna dirka v Prečni pred Adrio Mobil.

Kot so sporočili iz novomeškega kluba, bo te dni na omenjenih lokacijah nekoliko moten promet s 15 minutnimi zaporami nekaterih cest in ulic. V petek na cesti na Bazo 20, v soboto v centru Kostanjevice ter v nedeljo na Straški in Zaloški cesti in v Prečni.

M. Ž.