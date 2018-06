Strahiničeva za direktorico, Pezdirčeva pa za v. d. direktorico

Metlika - Metliški občinski svetniki so imeli včeraj 28. redno sejo v tem mandatu. V dobrih treh urah so obdelali 14 točk dnevnega reda. Med drugim so prisluhnili idejni zasnovi novoletne okrasitve in osvetlitve Metlike. Bili so navdušeni, dali so še nekaj dodatnih predlogov, vendar pa so se strinjali, da bodo morali to urejati po fazah, saj je vrednost celotne okrasitve in osvetlitve skoraj 100.000 evrov.

Izvedeli so tudi, kako varna je metliška občina. Čeprav se je poslabšala prometna varnost in četudi je Medobčinska inšpekcija in redarstvo lani obravnavalo 152 zadev, leto prej pa 54, je vodja inšpekcije Marjan Kastelic dejal, da so varnostne razmere zadovoljive.

Svetniki so drugič obravnavali in sprejeli predlog odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino. Predstavila se je tudi dr. Marjetka Pezdirc, za katero je župan Darko Zevnik dejal, da jo bo imenoval za v. d. direktorico zavoda. V svoji predstavitvi je med drugim dejala, da ve, da začetki ne bodo lahki in da bo potrebno na marsikaterem področju orati ledino. Prav tako so dali soglasje k imenovanju Marte Strahinič za poslovno in programsko direktorico Ljudske knjižnice Metlika. Strahiničeva je bila direktorica tudi doslej in je bila edina, ki se je prijavila na razpis.

Svetniki so sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna ter predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Cero-DBK. Soglasno pa so se strinjali, da namenijo 5.000 evrov iz proračunske rezerve za odpravo posledic neurja s točo v črnomaljskem otroškem vrtcu.

