Prikazovalniki hitrosti: že v prvem tednu manj prehitrih voznikov

29.6.2018 | 11:05

Skupaj umirjamo promet v Mestni občini Novo mesto

Velike Brusnice, Fara - Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, zaradi katerih promet že poteka varneje. Že v prvem tednu postavitve se je delež prehitrih voznikov v Velikih Brusnicah zmanjšal za 11 odstotkov, na državni cesti v naselju Fara pa za 5 odstotkov, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Projekt Skupaj umirjamo promet je nastal na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Triglava in slovenskih občin, med katerimi sta tudi novomeška in kostelska občina. Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih voznikov v omenjenih občinah so zaznali prav v največji dolenjski občini, pri osnovni šoli in vrtcu v Velikih Brusnicah, na regionalni cesti Gabrje – Ratež, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, so navedli v sporočilu za javnost

Za večjo varnost otrok

»Na Mestni občini Novo mesto smo se osredotočili na celovit pristop pri izboljševanju prometne varnosti na šolskih poteh. Osnova ukrepom, ki umirjajo promet in omogočajo varno pot v šolo, je pridobivanje statističnih informacij iz merilnih naprav in zato nadaljujemo z aktivnostmi za izboljšanje prometne varnosti, pri čemer so razumljivo v ospredju najbolj ranljivi udeleženci, to so otroci na šolskih poteh. Merilnik hitrosti smo po zgledu dosedanjih dobrih praks tokrat postavali v brusniški šolski okoliš, pri čemer smo veseli, da lahko v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav uresničujemo vizijo varnega prometa,« je povedal novomeški podžupan Boštjan Grobler in dodal, da bodo s prikazovalniki v prihodnosti opremili še druge nevarne odseke in tako poskrbeli za še večjo varnost prav vseh udeležencev v prometu.

Skupaj umirjamo promet v občini Kostel

Delež prehitrih voznikov se je za 5 odst. znižal tudi v Občini Kostel, kjer je prikazovalnik hitrosti postavljen na državni cesti v Fari pri tamkajšnji osnovni šoli, vrtcu in Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer je hitrost omejena na 50 km/h. »Prikazovalnik hitrosti, ki smo ga postavili pred osnovno šolo, je velika pridobitev za našo občino. Gre namreč za prvi prikazovalnik hitrosti v občini. Prepričani smo, da bo pripomogel k osveščanju voznikov in upoštevanju predpisane hitrosti vožnje skozi naselje,« je odločitev za postavitev prikazovalnika hitrosti tik ob vstopu v naselje Fara pojasnil Boštjan Ožanič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kostel.

Skupaj umirjamo promet v občini Kostel

Orodje, ki učinkuje

V treh letih je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s podjetjem Sipronika v preventivnem projektu po vsej Sloveniji postavila že 44 sistemov s pametnimi prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«, ki voznike za zgledno vožnjo pohvalijo ali jim pokažejo, da njihovo vedenje za volanom ni zadovoljivo. Hkrati shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si, na spletnih straneh občine in na miniračunalnikih v šolskih avlah, tudi v avlah osnovnih šol Brusnice in Fara.

Sistem tako predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter je pomembno orodje za analizo podatkov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti. »Kot v večini primerov se je tudi v obeh dolenjskih občinah, v katerih smo postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, že zelo kmalu pokazal pozitiven učinek na udeležence v prometu,« je poudaril direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Na Dolenjskem že 6 prikazovalnikov hitrosti

»Na podlagi dosedanjih izkušenj dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih, zato smo tudi podprli postavitev dveh novih prikazovalnikov v Velikih Brusnicah in Fari,« je dejal David Toporš, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.

Skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu so podprli tudi člani KK Krka

Skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu so podprli tudi eni izmed ambasadorjev projekta po Sloveniji, člani Košarkarskega kluba Krka. »Na parketu sta pomembni hitrost in eksplozivnost. Pri vožnji skozi naselje pa igralci KK Krka stavimo na pozornost, umirjenost in potrpežljivost. Zato smo z veseljem postali »botri« prikazovalnikov hitrosti, ki voznike opozarjata na umirjeno vožnjo skozi Velike Brusnice in Faro, kjer je na cesti ogromno otrok. Tudi med počitnicami,« opozarjajo novomeški košarkarji.

Na dolenjskem koncu je bilo v okviru akcije Skupaj umirjamo promet postavljeno že šest prikazovalnikov hitrosti, poleg najnovejših dveh v Velikih Brusnicah in Fari še po eden v Šmarjeških Toplicah in Trebnjem ter dva, ki sta bila v Novem mestu postavljena že lani oziroma predlani - na Seidlovi cesti in v Šmihelu, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Zavarovalnica Triglav