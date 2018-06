Osmi brežiški tek s Primožem Kozmusom posvečen desetletnici zlatega Pekinga

Štirikratni zmagovalec najdaljše tekaške preizkušnje Boštjan Vimpolšek in Primož Kozmus (Foto: Športno društvo Primož Kozmus)

Brežice - Letos mineva deset let od olimpijskih iger v Pekingu, ki si bile za Slovenijo s kar petimi osvojenimi medaljami najuspešnejše poletne olimpijske igre v zgodovini za našo državo. Najuspešnejši mož tedanje olimpijske odprave, zlati Primož Kozmus, bo desetletnico medalje proslavil športno kot se spodobi.

Na svoj že 8. rekreativni brežiški tek, ki bo jutri, je povabil tudi druge slovenske prejemnike medalj iz Pekinga plavalko Saro Isaković, jadralca Vasilija Žbogarja, judoistko Lucijo Polavder in strelca Rajmonda Debeveca, udeležbo na teku pa je potrdila Polavdrova, ki je v obdobju med letoma 2007 in 2012 zbrala devet medalj na velikih tekmah ter je s tem ena najuspešnejših slovenskih športnic.

Brežiški tek s Primožem Kozmusom, ki je je del največjega posavskega festivala »Brežice, moje mesto«, za odrasle prinaša tekaški preizkušnji na 3,3 km in 10 km. Najmlajši tekači, otroci do 12 let, se bodo ponovno brežiškemu šampionu lahko pridružili na razdalji 400 metrov, na svoj račun pa bodo prišla tudi podjetja, ki lahko svojim zaposlenim z udeležbo na poslovnem teku trojk pripravijo zanimivo izkušnjo izven delovnega okolja.

Štirikratni zmagovalec najdaljše tekaške preizkušnje Boštjan Vimpolšek bo imel letos hudo konkurenco v olimpijcu Primožu Kobetu.

Letošnja posebnost bo tudi vključitev otrok s posebnimi potrebami na tek. Pobudi so se odzvali iz Društva za Downov sindrom Krško in Novo mesto ter Zveze Sožitje Krško. Za njih bodo organizatorji na teku zbirali tudi plastične zamaške.

Prireditev spremlja tudi bogat spremljevalni program – jutranje delavnice in koncert za otroke pri brežiškem gradu, kuhna na ulci čez dan ter večerno dogajanje s koncerti Lee Sirk, Psihomodo pop in S.A.R.S, so še sporočili organizatorji.

M. Ž.