Policisti prijeli 18 tujcev

29.6.2018 | 13:15

Zasežena Toyota C-HR (Foto: PMP Obrežje)

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Sinjega vrha, Kvasice, Stare Lipe, Vinice in Črnomelja izsledili in prijeli 18 državljanov Pakistana, Afganistana, Iraka, Sirije in Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Identifikacijske oznake na Toyoti ponarejene

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je sinoči nekaj pred 20. uro na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov iz Bolgarije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozil, ki naj bi jih voznik peljal v Španijo. Pri pregledu vozila Toyota C-HR so ugotovili, da so identifikacijske oznake na vozilu predrugačene oziroma ponarejene. Toyoto so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.