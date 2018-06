Letošnji Naj spominek je blazinica za oči za sproščanje

29.6.2018 | 14:45

Nagrajenci in nekateri sodelujoči oz. predstavniki sodelujočih na letošnjem natečaju Naj spominek Kočevske. (Foto: M. L.-S.)

Avtorica Naj spominka Lucija Kostanjšek in kočevski župan Vladimir Prebilič. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Kulturnem centru Kočevje so včeraj razglasili dobitnike nagrad za najboljši turistični spominek občine Kočevje za leto 2018. Letošnji natečaj za Naj spominek Kočevske je bil že trinajsti zapored, glede števila prispeli predlogov pa je bilo letošnje leto, kot je povedal župan Vladimir Prebilič, drugo najbolj plodno leto.

Na natečaj je prispelo 16 izdelkov 14 prijaviteljev, vsi predlogi pa so bili v sladu z razpisano temo natečaja. Tema je bila dediščina v gozdu, pri čemur so letos dali, kot je povedala direktorica Zavoda za turizem in kulturo Kočevje in predsednica ocenjevalne komisije Vesna Malnar Memedović, dvema vodilnima turističnim biseroma Kočevskega – pragozdu Krokar, ki je bil julija lani vpisan na seznam naravne dediščine Unesca, in bunkerju Škrilj, s kateri je destinacija Kočevsko pomembno povečala svojo prepoznavnost.

Komisija v sestavi: Vesna Malnar Memedović, Mihael Petrovič ml., Alenka Šubic, Nadja Kovačič in Marko Stijepič ni imela lahkega dela. »Letos so spominki domiselni, praktični, neposredno nagovarjajo turista in v njem izzovejo dražljaje razmišljanja. Nekateri med njimi so bolj primerni za protokolarno rabo, drugi za turistično prodajo,« je povedala Malnar Memedovičeva in dodala, da je komisija izrazila zadovoljstvo tako na številčnostjo spominkov, kot nad njihovo izvirnostjo, izbiro materialov in porabnostjo.

Za Naj spominek Kočevske 2018 so soglasno izbrali blazinico za oči za sproščanje Lucije Kostanjšek iz Ljubljane, ki je za osvojeno 1. mesto prejela denarno nagrado v višini 500 evrov in možnost za odkup spominka za protokolarna darila. Drugo mesto in 400 evrov je prejela Krokarjeva cula podjetja Luka, turizem in trgovina iz Kočevja, tretje pa Krokarjeva zapestnica, za katero je avtor Viktor Kobola prejel 300 evrov nagrade.

M. L.-S.

