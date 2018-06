Zakladnica znanja in modrosti smo mi

29.6.2018

Novo mesto - V četrtek, 7. junija, smo imeli na OŠ Šmihel zaključno prireditev z naslovom Zakladnica znanja in modrosti smo mi, na kateri smo podelili najvišja priznanja iz znanja, ki so jih učenci osvojili v tem šolskem letu. V prireditev smo skrbno vtkali tradicionalne slovenske običaje. Na šolskem dvorišču smo skupaj posadili lipo in jo zalili z dobrimi željami.

Ravnateljica Irena Hlača je razglasila najboljšega športnika in športnico leta, to sta postala Lev Špes in Marija Preskar. Za najboljšo učenko pa je bila že tretje leto zapored razglašena osmošolka Marija Judež, ki je v letošnjem letu prejela kar 11 zlatih priznanj na državnih in meddržavnem tekmovanju iz znanja. Marija pa ni samo delovna in vztrajna, temveč jo odlikuje tudi spoštljivost in etičnost, saj učencem, ki se znajdejo v učni stiski, razloži snov in jim pokaže, kako premagati izzive.

Helena Murgelj