Nova generacija uspešna na zaključnih izpitih

29.6.2018 | 12:40

Novo mesto - Les je osnova za pohištvo, nepogrešljiv je kot gradbeni material. Prav tako je nepogrešljiva keramika. Imamo talne in stenske ploščice oziroma grobo gradbeno keramiko za kaminske peči in pizza peči.

In kdo je tisti, ki vse to pozna in zna uporabljati les, keramiko in ostali gradbeni material? To je nova generacija dijakov Šolskega centra Novo mesto, Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, ki so si pridobili enega od nazivov: zidar, mizar, pečar - polagalec keramičnih oblog, obdelovalec lesa. Dva dijaka sta dosegla uspeh s pohvalo. Vsem čestitamo in želimo veliko uspeha pri delu. Več si lahko preberete na spletnih straneh šole.

S. K. B.