Podelitev spričeval zaključnega izpita na novomeški Srednji strojni šoli

29.6.2018 | 12:50

Novo mesto - Na Srednji strojni šoli na Šolskem centru Novo mesto so 28. junija slovesno podelili spričevala letošnji generaciji dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Junijski rok zaključnega izpita je uspešno opravilo 55 dijakov, kar je bila 94,83 odst. uspešnost, petih različnih poklicev, in sicer štirje avtokaroseristi, 28 avtoserviserjev, pet inštalaterjev strojnih instalacij, 14 mehatronikov operaterjev in štirje oblikovalci kovin-orodjarjev.

Posebno spričevalo s pohvalo za odličen uspeh na zaključnem izpitu je letos prejelo osem dijakov novomeške strojne šole: avtoserviserji Primož Borsan, Marko Flajs, Nejc Kukec, Žiga Pečjak, Jan Ribič in Jure Zoran, mehatronik Gregor Zaman in avtokaroserist Anže Videtič.

Robert Rudman