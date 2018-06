Dvodnevni pohod po Posavskem hribovju

29.6.2018 | 13:10

Krško - V četrtek, 31. maja 2018, smo z nekaterimi učenci devetih razredov OŠ Jurija Dalmatina Krško organizirali dvodnevni pohod po Posavskem hribovju. Pohod se je začel pred šolo, kjer nas je ravnateljica pozdravila in nam zaželela srečno pot.

Odpravili smo se preko mostu in po peš poti ob reki Savi proti Brestanici, skozi daljši in krajši tunel nekdanje ozkotirne železnice, od tam pa skozi Dolenji Leskovec, Košeni vrh, Kališovec, proti prvemu slapu Bojanca. Pot do tam je bila vroča, vlažna in polna trnjev. Čeprav smo videli in nekateri občutili nekaj padcev ter se poskusili izogniti vsem klopom, je bil prihod k slapu nepopisno lep. Nekateri so se v njem pošteno osvežili (okopali), drugi pa smo si tam le dotočili vodo, malicali ter občudovali lepoto narave.

Pot na Bohor nas je vodila tudi mimo dveh slapov Pekel in Ubijavnik, potem pa po grebenski poti do koče na Bohorju. Sledila je okusna večerja, tuširanje, večerna zabava in počitek. Po prekratki noči smo se zjutraj okoli 8. ure, po zajtrku, odpravili na Lisco. Pot nas je vodila čez Javornik in Mrzlo planino, sledil je spust skozi Zabukovje do Gostišča Pipan. Nato je sledil vzpon do gostišča, kjer so nam pripravili kosilo. Po krajšem počitku smo prišli po strmi poti na Malo Lisco. Sledil je še spust in naš zadnji vzpon na cilj ─ Lisco.

Najpogumnejši učenci devetih razredov so se odločili, da prehodijo verjetno najzahtevnejšo pohodno pot v času šolanja – dvodnevni pohod po Posavskem hribovju.

Druženje po številnih zgodovinskih, predvsem pa naravnih zanimivostih nam prikaže čudovito pokrajino, v kateri smo srečali skromne, prijazne, radovedne in darežljive ljudi. Navdušeni in ponosni so bili nad nami, da smo jih obiskali in z njimi poklepetali.

Naše skupno druženje je bila za učence življenjska izkušnja, v kateri so si dokazali, da je kljub velikim naporom mogoče priti do cilja. Na cilju pa spoznali, da se je izplačalo.

Utrujenost, žulji, bolečine v nogah in ramenih so izginile, ostali pa so čudoviti spomini, ki jih verjetno ne boste nikoli pozabili.

Anton Zakšek, vodja pohoda

To, da smo letos devetošolci in zaključujemo osnovno šolo, še zdaleč ne pomeni, da smo zaključili z izleti in druženji z učitelji. Res, da je bilo to eno zadnjih druženj, a prav gotovo eno lepših. Šli smo »pohajat« za 2 dni po Posavskem hribovju.

Ja, mogoče se res sliši dolgočasno. Zato dobro, da ni bila samo hoja. Druženje, smeh, »domači pikniki«, raziskovanja … Najbolje bo, da sam izkusiš na svoji koži, šele takrat boš vedel, kaj je »pravi« izlet. Da pa si boš lažje predstavljal, kako smo se imeli, poglej spodnje fotografije. Še prej pa se Vam, g. Tone Zakšek, vsi udeleženci pohoda iskreno zahvaljujemo, da ste tudi letos izpeljali tale pohod. Verjamem, da ni bil mačji kašelj.

Ampak, naj Vam nič ne vzame želje po organizaciji novih pohodov, saj želimo, da bi se naslednje generacije imele vsaj pol tako dobro, kot smo se imeli mi. Hvala! Zdaj pa hitro »prečekiraj« še kakšne podrobnosti s pohoda.

Hana Habinc, 9. C

