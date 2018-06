Ekonomska in trgovska šola Brežice - prva posavska šola ambasadorka Evropskega parlamenta

29.6.2018 | 13:20

Foto: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Brežice - V petek, 15. junija, smo se udeležili zaključne prireditve EYE Slovenija v okviru izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). V letošnjem šolskem letu je v programu sodelovalo 49 srednjih strokovnih in poklicnih šol ter gimnazij iz vse Slovenije. Vsebine in aktivnosti programa so namenjene ozaveščanju mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju mladih za aktivno državljanstvo.

Na zaključnem dogodku, ki ga je koordinirala in organizirala Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, so sodelujočim šolam podelili plakete in priznanja. Prireditev, na kateri se je zbralo več kot 450 dijakinj in dijakov, sta povezovala igralec Klemen Slakonja in novinar Igor Evgen Bergant. V zanimivi razpravi z mladimi o tematiki lažnih novic, enotnega digitalnega trga, krožnega gospodarstva, brezposelnosti mladih ter evropskih volitev 2019 so sodelovali tudi evropski poslanci Tanja Fajon, Romana Tomc, Franc Bogovič in Igor Šoltes.

Ekonomska in trgovska šola Brežice je na prireditvi prejela plaketo šola ambasadorka EP, ki jo je prevzela ravnateljica dr. Mojca Tomažin, in tako postala prva posavska šola ambasadorka EP. Dijakom in mentorjem, ki so sodelovali v programu EPAS, pa so vodja Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ga. Manja Toplak, in udeleženi evropski poslanci na prireditvi svečano podelili priznanja.

Več fotografij zaključne prireditve najdete na spletni strani Pisarne Evropskega parlamenta.

Mojca Ogorelc, koordinatorica programa EPAS, Foto: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ter Ekonomska in trgovska šola Brežice

