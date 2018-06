Ko si v razredu sam …

29.6.2018 | 13:25

Stari trg ob Kolpi - Sem Neja Evgenija Ržen in sem bila edina učenka 8. razreda OŠ Stari trg ob Kolpi. Ko sem bila sama v razredu, sem se počutila dobro, a vseeno bi rada imela kakšno sošolko ali sošolca. Lepo in zanimivo mi je bilo pri urah, ko sem bila skupaj z učenci iz 9. ali pa iz 7. razreda. Takrat je bilo bolj zabavno.

Pri pouku sem celo leto veliko in trdo delala, se učila in upoštevala učitelje. Zato sem bila ob koncu leta najbolj vesela zelo dobrega učnega uspeha. Pri vseh predmetih in učiteljih mi je bilo v redu. Ure slovenščine so mi bile všeč, kadar sem brala nova in zanimiva besedila. Tudi dnevi dejavnosti so me pritegnili. Lepo je bilo na športnih, kulturnih, naravoslovnih dnevih, ko smo spoznavali nekaj novega. Na zadnjem naravoslovnem dnevu mi je bilo všeč, ko smo v gozdu raziskovali rastline in živali.

Zelo se veselim počitnic. Lepo mi bo, ko bomo šli na morje, na Gorenjsko, v Mozirje. Ko bo brat praznoval rojstni dan, se bo zbrala vsa družina in se bomo zabavali.

Priznam pa, da bom včasih pogrešala šolo.

Neja Evgenija Ržen, 8. razred, OŠ Stari trg ob Kolpi