Šolski spomini generacije 2018

29.6.2018 | 13:30

Stari trg ob Kolpi - Osnovno šolo si bom najbolj zapomnila po naših trdnih prijateljskih vezeh, ki smo jih spletli skozi devet let. Večkrat smo skupaj kaj ušpičili in vedno smo izkoristili vsak trenutek, da smo se zabavali, kar se je dalo. Bilo nam je lepo in upam, da se bomo še videvali, tudi ko bomo vsak v svoji srednji šoli.

Živa Mihelić

Meni bo najbolj ostalo v spominu to, da sva s prijateljem Luko delala neumnosti in dražila učitelje. Spominjal pa se bom tudi učiteljev in učiteljic, ki so bili dobri.

Janez Konda

Najbolje mi je bilo, ko smo skupaj hodili h gledališkemu krožku, nastopali na proslavah in povezovali prireditve, a se tudi zabavali. Zapomnila si bom še skupne neumnosti, ki smo jih počeli, in veliko zabavnih dogodkov.

Karmen Šterbenc

V teh devetih letih sem se veliko naučila, bila sem uspešna na več področjih, vesela sem tudi, da sem postala zlata bralka. Žal pa mi je, da nismo šli večkrat v šolo v naravo in tudi zaključnih izletov smo imeli malo, sploh v zadnjih letih nismo veliko potovali. S sošolci smo se pogosto zabavali, imeli smo se lepo in nepozabno.

Lucija Konda

Veliko smo se zabavali in počenjali norčije. Najbolj sem si zapomnil, kako smo z Janezom in Karmen v stranišču s toaletnim papirjem preganjali sršena.

Luka Šegina

Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu predvsem zaradi sošolcev. Srečna sem, da smo se dobro razumeli, in upam, da bomo ostali prijatelji za vedno. Sedaj pa gremo vsak svojo pot, v različne srednje šole. Vsem svojim sošolcem želim veliko sreče.

Nika Rauh

Učenci 9. r. OŠ, Stari trg ob Kolpi