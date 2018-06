Čajanka Pomagajmo

29.6.2018 | 13:35

Dolenjske Toplice - Krožek Rdečega križa OŠ Dolenjske Toplice je v zadnjem tednu pouka pripravil Čajanko Pomagajmo. Namen čajanke je bil zbiranje denarja za Vrtec Črnomelj za odpravljanje posledic naravne nesreče-toče. Učenke krožka so pripravile plakate, prostor, čaj, limonado ter postregle s pijačo obiskovalce, ki so darovali prispevek 50 centov za kozarček napitka. Zbrali smo 230 evrov. Znesek smo nakazali na račun za zbiranje donacij.

V četrtek, 28. junija, je krožek RK obiskal Vrtec Črnomelj in simbolično predal ček-donacijo.

Učenke krožka in ostali učenci so s Čajanko Pomagajmo pridobili izkušnjo dobrodelnosti, sočutja, kako se odzvati na aktualne dogodke, na naravne nesreče, kako lahko vsak posameznik pomaga, sodeluje, širi načela in poslanstvo Rdečega križa. Razvijali so socialne veščine, komunikacijo, se družili in se počutili dobro.

Prostovoljstvo s svojimi dejanji pomaga pričarati Nasmeh, ki je tudi letošnje geslo federacije Rdečega križa - Ker nam je mar. Povsod in za vsakogar.

Jožica Erjavec, mentorica krožka RK OŠ Dolenjske Toplice