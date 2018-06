Avto v varovalno ograjo

29.6.2018 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.15 je na obvoznici v Ivančni gorici v smeri od krožišča proti Šentvidu osebno vozilo prebilo varovalno ograjo, zapeljalo s ceste v jarek in se prevrnilo na streho. Pri tem se je lažje poškodovala ena oseba, ki je pomoč sama poiskala v zdravstvenem domu. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo zvlekli nazaj na cesto in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

Zastoji tudi na Obrežju

Popoldne na naših cestah mineva v znamenju gneče in zastojev. Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani na posameznih odsekih, kar podaljša potovalni čas za približno 30 minut. Zastoji so tudi od Ljubljane do cestninske postaje Log proti Kopru, kar podaljša čas potovanja za 20 do 30 minut, pa tudi pred viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru. Poleg tega so zastoji na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec in na cesti Izola-Strunjan.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje in Gruškovje. Najdlje je treba čakati na Gruškovju, kjer je tako za vstop kot izstop iz države čakalna doma 50 minut.

Sicer na Prometno informacijskem centru za državne ceste ta konec tedna pričakujejo močno povečan promet, predvsem iz smeri Avstrije proti slovenski obali in Hrvaški. Začenjajo se namreč počitnice v delu Nemčije, Avstrije in Švice, na Poljskem, Slovaškem in Češkem. Voznikom zato priporočajo, naj se na pot odpravijo ponoči ali zgodaj zjutraj.

Poleg avtocest od Karavank proti Kopru in od Šentilja proti Ptuju bodo zelo obremenjene tudi ceste proti mejnim prehodom v Istri ter mejnemu prehodu Gruškovje. Občasne zgostitve pa je zaradi preureditve pričakovati tudi na cestninskih postajah.

L. M.