Jutri bodo v Kočevju motorke spet letele v nebo

29.6.2018 | 19:10

Jutri se v Kočevju obetajo veliko obiskovalcev na 5. svetovnem prvenstvu v metu motorke.

Kočevje - Kočevje bo jutri gostilo že peto svetovno prvenstvo v metu motorke. Organizator je Društvo za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo Kočevje.

Na zdaj že tradicionalnem srečanju najboljših metalcev skoraj devet in pol kilogramov težke motorne žage organizatorji znova pričakujejo zelo močno mednarodno konkurenco in več kot tisoč obiskovalcev. Najmočnejši orjaki se bodo udarili za laskavi naslov najboljšega na svetu, pri tem pa si bodo močno prizadevali tudi popraviti svetovni rekord, ki je trenutno v lasti aktualnega svetovnega prvaka, Bosanca Danijela Đukarića. Ta je na zaključku lanskega tekmovanja orodje zalučal kar deset metrov in šest centimetrov.

Letos bo lov na ta magični dosežek še toliko bolj mikaven, saj so organizatorji zagotovili dodatno finančno nagrado za morebitnega novega rekorderja. Celoten dogodek pa ne bo zanimiv le iz športnega vidika, pač pa ga bo dopolnjeval tudi bogat spremljevalni program.

Zanimivo vse od 18. ure naprej

Dodajanje bo potekalo v športnem parku Gaj. Od 18. ure, ko bo uradna otvoritev srečanja, pa vse do pozno v noč bodo obiskovalci lahko spremljali tekmovanje v dveh fazah. Ob 19. uri se bodo vsi sodelujoči pomerili v kvalifikacijah, kjer bo imel sleherni na voljo po dva meta, da se uvrsti v veliki finale, ki bo ob 22.15. Tam se bo nato za končno krono udarila osmerica z najdaljšimi meti iz kvalifikacij. Vsak finalist bo iz kvadratnega izmetnega mesta velikosti 250 x 250 centimetrov lahko poizkusil po trikrat.

Naslov svetovnega prvaka bo osvojil tisti, ki mu bo uspel najdaljši met v finalu. Prestižno lovoriko brani Danijel Đukarić, naslov slovenskega prvaka pa lani drugouvrščeni v absolutni konkurenci Marko Špiler. Domači ljubitelji tega hitro razvijajočega se športa bodo največ upanja polagali v kočevskega aduta Denisa Sevenška, sicer trikratnega zaporednega svetovnega prvaka na uvodnih treh tekmovanjih.

Bogat spremljevalni program

Društvo za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo Kočevje je poleg metanja motorke v Gaju pripravilo tudi nekatere spremljevalne dejavnosti. Omeniti velja predvsem dve; Jože Volf bo z uporabo motorne žage izdeloval leseno skulpturo kočevskega medveda, Denis Vidmar pa bo razkazoval svojo zasebno zbirko redkih in zgodovinsko dragocenih motork. Vrhunec večera je pričakovati v poznih večernih urah, ko bo dokončno postalo jasno, kateri silak bo v skladu s pravili (samo z eno roko in znotraj izmetnega prostora) najdlje vrgel orodje, ki smo mu še nedolgo nazaj pripisovali povsem drugačen namen. Podelitev priznanj bo na vrsti ob 23.30.

L. M., foto: DTRRR Kočevje

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 11m nazaj Oceni gozdni škrat Kje pa VEBER Preglej samo prijavljene komentatorje