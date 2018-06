Ponoči gorela hiša v Sovinku

30.6.2018 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 1.28 je gorela stanovanjska hiša v naselju Sovinek v občini Semič. Požar na stanovanjski hiši v velikosti okoli 8 x 6 metrov, v katerem je pogorelo ostrešje in prva etaža objekta, so pogasili gasilci PGD Semič. Vzrok požara bodo ugotavljale pristojne službe.

V kurilnici hotela gorela izolacija

Ponoči ob 4.31 se je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki v kurilnici hotela močno kadilo. Zaradi okvare na grelcih bojlerja je prišlo do pregretja izolacije, ki je začela goreti. Gasilci PGD Metlika so izklopili bojler ter preprečili, da se požar ni razširil na objekt in prezračili zadimljene kletne prostore.

Oljni madež v Kobili

Včeraj ob 18.13 je bil na potoku Kobila v naselju Šmalčja vas v občini Šentjernej opažen oljni madež. Gasilci PGD Šentjernej so preverili stanje, gasilci GRC Novo mesto pa so na potoku postavili lovilno zaveso. Situacijo bodo spremljali še naslednje dni.

Popoldne zapora ceste

Kostak d.d. Krško obvešča o popolni zapori Lokalne cesteC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas, odsek otok Kostanjevica, ki bo danes med 12.30 in 16.00 uro zaradi kolesarske prireditve. Obvoz je urejen po državni cesti.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni Claire Leonski Online Delo od doma z Googlom ,,,,, Moja mati je na računalniku ustvarila 183 do 296 evrov na uro. Odpuščena je bila 2 meseca, zadnja mesec pa je bila plača 32584 EUR, ki je delala na računalniku dve uri na dan. lahko preveritee tukajj ... ❥❥❥❥ ❥❥❥❥ ❥❥❥❥ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje