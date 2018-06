Zburski gasilci veseli novega vozila

30.6.2018 | 08:00

Franc Anderlič pred novim gasilskim avtom, ki je za zburske gasilce pomembna pridobitev.

Zbure - PGD Zbure je danes, ko šteje 69 let, eno izmed najbolj opremljenih in dobro organiziranih gasilskih društev pri nas. Vodstvo društva si za to prizadeva že mnoga leta in rezultati so vidni.

Pred kratkim so namenu slovesno predali novo gasilsko vozilo GVM-1 za prevoz moštva, ki so ga lani nabavili s pomočjo občine Šmarješke Toplice. Staro je bilo potrebno zamenjati z novim. Nov avto je stal dobrih 40 tisoč evrov - dvajset tisočakov so dobili iz občinskega proračuna, ostalo so prispevali s članarino članov, s prostovoljnimi prispevki krajanov in donatorji.

Novo pridobitev je na slovesnosti blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik, zbrane pa je nagovorila šmarješka županja Bernardka Krnc. Za minulo pomoč društvu so vsem zaslužnim podelili tudi zahvale.

Lepo urejen gasilski dom v Zburah, ki ga vsako leto krasijo rože.

Z novim gasilskim avtom bodo zdaj svoje člane lažje vozili na tekmovanja. Teh ni malo, saj imajo v društvu, ki šteje preko dvesto članov, veliko tekmovalnih ekip (od pionirjev, mladincev, članov in veteranov ter veterank). Domov se vračajo s pokali, ki krasijo vitrine doma. Do sedaj so na tekmovanja nemalokrat morali voziti z osebnimi vozili. Društvo se lahko pohvali še z ekipo prve pomoči, ki je bila mnoga leta ena najuspešnejših na Dolenjskem.

Franc Anderlič s kipcem gasilca.

Kot pravi predsednik PGD Zbure Franc Anderlič, ki društvo vodi že več kot tri desetletja, so zelo dobro opremljeni, še bolje, kot to zahteva 1. kategorizacija, v katero spadajo. A v PGD Zbure, tudi zdaj, ko imajo praktično vse urejeno, ne bodo mirovali. Prihodnje leto bodo s prireditvijo in izdajo biltena obeležili 60 let delovanja, v bližnji prihodnosti pa načrtujejo razširitev gasilskega doma, ki je že zdaj središče vaškega družabnega življenja.

Kipec gasilca Francu Anderliču

V druščino redkih, ki so prejeli najvišje priznanje v slovenskem gasilstvu - kipec gasilca, je nedavno prišel tudi Franc Anderlič, že več kot pol stoletja član PGD Zbure in dobra tri desetletja predsednik društva. Aktiven je tudi v Gasilski zvezi Novo mesto, kjer je član upravnega odpora in podpredsednik, v šmarješki občini pa je tudi občinski poveljnik štaba Civilne zaščite. Franc je svoje življenje posvetil gasilstvu in pomoči ljudem v stiski, za kar je prejel že številna priznanja, kipca gasilca, ki prihaja prav iz stroke, pa je še posebej vesel.

Besedilo in foto: L. Markelj

