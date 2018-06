Ema Medved odnesla pastirski rog

30.6.2018 | 10:20

Deklamacijo je naštudirala ob pomoči mentorice Mojce Cemič.

Na Župančičevi frulici 2018, 28. srečanju najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev iz vse Slovenije, je letos prvo mesto osvojila tudi enajstletna Ema Medved iz OŠ Frana Metelka Škocjan. Prvič je sodelovala in zmagala med najboljšimi deklamatorji iz vse Slovenije ter domov odnesla priznanje in pastirski rog, narejen iz brezovega lubja.

Letošnji izbor za deklamacijo so bile pesmi iz pesniške zbirke Pomladna ladja Otona Župančiča, saj prav letos praznujemo 140, obletnico pesnikovega rojstva. »Bila sem res zelo vesela, da mi je uspelo, najprej seveda, da sem bila izbrana v šoli in nato na predizboru, potem pa še na glavni prireditvi. Že takoj sem videla, da sem navdušila člane strokovne komisije, a vseeno - 1. mesto me je presenetilo, saj je vendarle tekmovalo 72 najboljših deklamatorjev,« je povedala enajstletna Ema, ko sva pred dnevi klepetali v šolski knjižnici.

Ema in pastirski rog

Da je Ema tako doživeto deklamirala Župančičevega Zelenega Jurija, gredo zasluge tudi njeni mentorici, prof. slovenščine Mojci Cemič. Ema rada nastopa in na šolskih prireditvah skoraj nikoli ne izostane. Na škocjanski šoli, ki nosi ime po Franu Metelku, ki je bil tudi velik govorec in pridigar, gojijo namreč ne le lepo slovensko besedo, ampak mlade z različnimi projekti in tekmovanji spodbujajo v nastopanju. Rezultati so očitno že vidni. Ema poje tudi v šolskem zboru in včasih zaigra na klavir. Letos bo končala 4. razred na Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu, klavir pa se uči pri prof. Tanji Hadl. Počne še marsikaj drugega - odličnjakinja, ki ima zelo rada matematiko, nemščino, glasbeno in športno vzgojo, oz. kar vse, obožuje še prosto plezanje, jahanje, plavanje.

Višina ni pomembna

S prijateljicami v šolski knjižnici pri igranju šaha.

Seveda vse našteto dobi neko drugo vrednost, če povemo, da Ema le ni čisto navadno dekle. Je namreč manjša od sovrstnikov in sicer zaradi ahondroplazije, ki upočasni rast kosti. A višina Emi ni ovira, prej motivacija, da je uspešna na mnogih področjih. Kot pove, jo je večina učiteljev in vrstnikov že v vrtcu in v šoli zelo lepo sprejela in ima veliko prijateljev. »Sicer pa ima vse svoje prednosti - težko torbo mi po stopnicah pomagajo nositi sošolci ali kak dežurni učenec,« se nasmeje.

Več o Emi, ki je zelo radoživa, zvedava, energična in samozavestna deklica, ki ima pozitiven odnos do življenja, ter o njenih hobijih in družini, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

