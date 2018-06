Naziv častni občan podelili Ladu Kocijanu

30.6.2018 | 13:00

Prejemniki občinskih priznanj

Župan Dušan Skerbiš

Kulturni dom na Mirni je bil poln do zadnjega kotička.

Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je s svojim nastopom popestril tudi Juan Vasle.

Mirna - V kulturnem domu Partizan na Mirni je včeraj potekala osredja prireditev ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi občinska priznanja – tri zahvale, plaketo in naziv častnega občana, ki si ga je prislužil Lado Kocijan.

Laskavi naziv so mu podelili za izjemen pečat, ki ga je s svojim življenjem in delom pustil kot borec NOB, načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe Slovenije, pomemben člen v času osamosvajanja Slovenije, kot profesor, znanstveni raziskovalec in avtor del s področja vojne znanosti, kot Mirnčan z dušo in srcem. »Globoko se zahvaljujem tako v imenu skupine, ki danes prejema priznanje, osebno pa občini Mirna in občinskemu svetu za moje imenovanje za častnega občana,« je včeraj med drugim dejal Lado Kocijan, ki se je leta 1925 rodil na mirnskih Lazah.

Plaketo občine Mirna je prejel Anton Kotar, ki se je v kulturo na Mirni zapisal kot vsestranski kulturni delavec, predsednik MePZ DU Mirna ter idejni snovalec in organizator prireditev Za Mirno z ljubeznijo in Pozdrav z Mirne. »Vsako priznanje nekaj pomeni, če ne drugega neko zadovoljstvo, da je to opaženo, vendar vse to bi rad delil s tistimi, ki so tudi to omogočili in soustvarjali.«

Na letošnji slovesnosti so na Mirni podelili tudi tri zahvale. Za dolgoletno predanost in neutrudno delo na področju pohodništva upokojencev in družabnega življenja na Mirni ter za vodenje občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Mirna jo je prejel Ivan Zupanc, ki je skromno dejal, da ne ve, ali si jo zasluži. »Delal sem s z dušo srcem in srcem in kar nekaj smo dosegli,« je povedal.

Zahvalo je prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Mirna, ki letos praznuje 110-letnico ustanovitve, ob 70-letnici delovanja pa so zahvalo podelili še Prostovoljnemu gasilskemu društvu Volčje Njive.

Ob tej priložnosti je župan Dušan Skerbiš predstavil tudi dosedanje dosežke občine in razgrnil nadaljnje načrte za razvoj tukajšnjega lokalnega okolja. Kot je dejal, skrbno urejajo športni park in v kratkem pričakujejo odgovor, če so bili uspešni na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za ureditev atletskih igrišč s tartansko prevleko. Župan je dodal, da so bili pred časom že uspešni na enem od razpisov, saj so od gospodarskega ministrstva prejeli nepovratna sredstva za opremljanje poslovno industrijske cone. »Verjamem, da bo celotno območje dobilo investitorje, saj je povpraševanja dovolj,« je prepričan Skerbiš, ki z velikim zadovoljstvom spremlja tudi napredovanje pri aktivnostih, povezane z izgradnjo prepotrebne obvoznice oziroma prestavitve dela državne ceste R1, ki gre skozi center Mirne, na novo lokacijo. »Obvoznica je velikega pomena za gospodarski razvoj ne samo Mirne, temveč celotne Mirnske doline. Aktivnosti so se žal malo podaljšale zaradi umestitve treh krožišč namesto zavijalnih pasom. Pričakujemo, da se bodo dela lahko začela že jeseni prihodnje leto in se zaključila v letu 2021.«

V svojem govoru je župan izpostavil tudi, da so v minulem letu precej denarja namenili tudi vodooskrbi, v prihodnje pa imajo med drugim namen dograditi in energetsko sanirati vrtec, prav tako želijo urediti nove prostore za potrebe knjižnice in glasbene šole ter dokončati urejanje kulturnega doma. »Ker želimo Mirno osvežiti, ji dati še več duše in življenja, imamo pripravljenih še nekaj projektov, ki nam bodo dali nove možnosti za lepše in boljše bivanje v naši lepi občini,« je še povedal in se na koncu zahvalil prejemnikom priznanj ter vsem, ki jim ni vseeno, kakšna je bila Mirna pred leti, kakšna je sedaj in kakšna bo v prihodnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

