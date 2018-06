Ta vikend na Krko

30.6.2018 | 11:30

Popoldne so otroci ustvarjali...

... zvečer pa s starši in drugimi obiskovalci prisluhnili skupini Pet jezz polnoč.

Straža - Straška občina skupaj z domačimi društvi ta konec tedna vabi na sklop dogodkov, poimenovanih Dan na Krki. Včeraj so pri in na peš mostu ob OŠ Vavta vas priredili ustvarjalne delavnice za otroke, zvečer je sledil še koncert zasedbe Pet jezz polnoč iz PO Krka.

Danes od 16. ure naprej pri mostu ponujajo vožnjo z rafti, kajaki, kanuji in supi, sicer pa bo glavno današnje dogajanje v športnem parku Breza, kjer bodo ob 18. uri odprli prenovljeno balinišče in z veselico obeležili 20-letnico delovanja ŠD Breza, za glasbo pa bosta od 20. ure dalje skrbeli klapa Skala in Pop design. Jutri bo na vrsti še tradicionalni spust po Krki od Soteske do Zaloga, s startom okoli 11. ure in zaključkom ob 14. uri, uro kasneje pa bodo v Zalogu na vrsti še zabavne igre.

V galeriji nekaj utrinkov včerajšnjega dogajanja ob peš mostu.

M. M., foto: Marko Rudolf

Galerija