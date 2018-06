Šentjernejski otroci že v novem vrtcu!

30.6.2018 | 14:40

Prvi del novega vrtca v Šentjerneju je zgrajen in v njem že uživajo malčki.

Šentjernej - Teden dni je 124 otrok Vrtca Čebelica (iz enote Čebelica) z 12 vzgojiteljicami in pomočnicami že v novem vrtcu! Gradnja prve faze težko pričakovanega vrtca je namreč opravljena in malčki iz starega vrtca, ki so ga takoj začeli odstranjevati in rušiti, so z veseljem vstopili v nove, svetle igralnice, kjer pravijo, da se odlično počutijo.

To smo preverili tudi mi in lahko le potrdimo, da je nov, nizko energetski vrtec čudovit na zunaj in znotraj. Prevladuje les, barve so nežne, pastelne, pohištvo v naravni barvi bukve.

Novi prostori so lepi, svetli, prijetni.

Kot je povedala ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič, kar ne morejo verjeti, da se jim po desetletjih opozarjanj na prostorsko stisko sedaj delovne razmere res izboljšujejo. V novem vrtcu - gre za prvi del oz. stavbo, ki ima v dveh nadstropjih deset oddelkov s taraso, druga faza, ki jo bodo začeli graditi čim prej, pa bo prinesla še osem oddelkov - so pridobili velik večnamenski prostor, ki bo prvenstveno namenjen telovadnici, ki je v starem vrtcu niso imeli, po potrebi pa bodo tam potekale prireditve in razna srečanja. Novi so trije kabineti, prostori za vzgojitelje in prostor za individualno delo, npr. za otroke s posebnimi potrebami. Stavba, ki je dvoetažna, ima tudi dvigalo in razdelilno kuhinjo.«

Ana Srpčič

Po besedah ravnateljice, je malčke prvi dan v novem vrtcu obiskal tudi župan Radko Luzar in se prepričal o njihovem zadovoljstvu. V poletnem času oz. med dopusti bodo zaradi lažje organizacije varstva v štiri igralnice naselili še otroke iz družinskih varstev in ostalih enot vrtca, ki se bodo septembra spet vrnili nazaj. »V novem vrtcu bo lahko maksimalno 342 otrok, kar pomeni, da enota v Orehovici, kjer je lahko največ 64 malčkov, ostane. Ravno tako na dva ali tri oddelke vrtca računamo še tudi v prostorih osnovne šole

Stari vrtec porušen, že se gradi nov drugi del

Stari vrtec, kjer bodo do konca oktobra postavili še drugi del novega vrtca, je porušen.

»Zahvaljujem se vsem sodelavcem in staršem, ki so pomagali pri selitvi,« pravi Srpčičeva, ki je po 29 letih dela v Vrtcu Čebelica dočakala nove prostore.

Kot pravi direktor občinske uprave Samo Hudoklin, takoj po izgradnji prve faze vrtca izvajalec del , to je ljubljansko podjetje Dema plus s partnerjem Riko hiše, hiti z izgradnjo drugega dela. V tem tednu so že odstranili star objekt, zaradi del pa je uvedena popolna zapora dela Trubarjeve ceste in sicer od regionalne ceste do obstoječega vrtca. Zapora bo trajala predvidoma do konca oktobra, ko naj bi bil celoten vrtec dokončan.

Stanovalci na naslovih Trubarjeva cesta 10, 12, 14 in 16 v času zapore ceste do svojih objektov lahko dostopajo iz smeri osnovne šole, ta ceste bo v času gradnje dvosmerna. Po koncu investicije bo ponovno vzpostavljen sedanji prometni režim.

Besedilo in foto: L. Markelj

